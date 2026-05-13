5人組グローバルグループ・LE SSERAFIMが、22日に2ndスタジオ・アルバム 『PUREFLOW』pt.1をリリースする。それに先立って、2つ目のコンセプト「YUSU LILY」バージョンの写真と映像を公開し、最初のコンセプトとは180度異なる雰囲気で注目を集めている。【ソロカット】神秘的！水中撮影に挑戦したLE SSERAFIM今回公開された映像は、静かな水の中にいるメンバーを白黒映像で映しており、幻想的かつ神秘的な雰囲気を演出している