東京・八王子市でツキノワグマが出没したことを受け、市は新たに箱わなを設置するなど警戒を続けています。映像には、奥の竹やぶから目を光らせた黒い影が住宅の方に歩いていく様子が映っています。【映像】住宅の方に歩いていくクマの様子福田雄大リポ「住宅街や小学校のすぐ近くの場所で、体長1メートル超えのクマが出没したということです」先月29日の夜、八王子市元八王子町でツキノワグマ1頭が、イノシシ用の箱わなの近く