タレントの矢口真里（43）が13日、自身のインスタグラムを更新し、息子たちからの母の日のプレゼントを公開した。「みんなーーー！！！見て見て見て見て見てーーーーー！！お花もらって充分幸せなのに、もうひとつ母の日のプレゼントもらいました」と6歳長男と4歳次男から贈られた「すんごい可愛い世界にひとつだけのトートバッグ」の画像を披露。アンパンマンのイラストがプリントされたバッグで、「長男が『ママにカバンを