ユーチューバー・ぷろたん（36）が12日に公式X（旧ツイッター）を更新し、12万1000人のフォロワーを抱えるXの収益事情を明かした。ぷろたんは「ここ最近X始めて1週間で3000万インプとかなんだけど20万ぐらいこれ？」と、この2週間でのX収益を公開。そこには約1533ドルと記されており、現在のレートだと約24万円となる。また「よく月100万行った！とかポスト見るけど本当にみんなそんないってるの？笑」と疑問を投げかけてい