CMなどを制作する仕事に使うためのレンタカーを借りる際に運転免許証を偽造したなどとして、39歳の会社員の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子CMなどを制作する会社の足立宰容疑者（39）は去年、仲間と共謀し偽造した運転免許証を青森市内のレンタカー店で提示して車を借りた疑いがもたれています。警視庁によりますと足立容疑者は先月、東京・台東区の路上を無免許で自身の車を運転していた際にウィンカー