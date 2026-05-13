元フジテレビアナウンサーの高橋真麻（４４）が１３日、自身のブログを更新。手術を受けた声帯の経過について報告した。真麻は今月３日、声帯の手術を受けたことをブログで報告。「実は３月末から原因不明の声帯麻痺になり声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきた」と説明し、「この度、声帯の手術を終え退院致しました」と記していた。その後の状況についてあらためてブ