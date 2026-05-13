ジャルパックでは、心温まる「おもてなし」と北海道の魅力が凝縮された特別ツアー「JALふるさとアンバサダーと特別貸切列車『HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号』で巡る北海道周遊5・6日間」を販売している。ジャルパック「JALふるさとアンバサダーと特別貸切列車『HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号』で巡る北海道周遊5・6日間」コンセプトは『ひとつの列車で、ひとめぐり。北海道』。本ツアーでは、JALとJR北海道が“北海道の地域活性化”