１３日放送のＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯＳｍｉｌｅ〜」で磐越道バス事故を特集。清原博弁護士は事故を起こして逮捕された若山哲夫容疑者について「制度的に容疑者の運転を止めることはできたはず」と指摘した。磐越道バス事故では、北越高校ソフトテニス部員を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し部員一人が外に投げ出され死亡。運転していた若山哲夫容疑者が過失運転致死傷の容疑で逮捕された。若山容疑者は４月２