シャープが発表した2025年度（2025年4月〜2026年3月）の連結業績は、売上高が前年比12.4%減の1兆8928億円、営業利益は同77.6%増の485億円、経常利益は同228.3%増の579億円、当期純利益は同31.4%増の474億円となった。シャープの河村哲治社長 CEOは、「公表値に対しては、売上高、営業利益、経常利益で上回った。最終利益は目標を下回ったものの、特別損益が大幅プラスとなった前年度と比較しても、3割超の増益となった。また、ブラ