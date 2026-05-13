12日のDeNA-中日戦を観戦12日に横浜スタジアムで行われたDeNA―中日戦に人気女性歌手が現れた。同日にソフトバンクへのトレードが発表された山本祐大捕手のタオルを手にした写真をXに投稿すると、反響が広がった。横浜スタジアムでDeNAに声援を送っていたのは、熱烈ファンとして知られる歌手の相川七瀬だった。Xに投稿した写真には文字はなく、山本のタオルを手にしていた。山本はこの日、ソフトバンクへのトレードが発表。