神戸市内で引退会見フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。涙あり、笑いあり、特大サプライズの結婚発表ありの約70分。名物記者が伝えると、海外のファンからも驚きの声があがっている。会見場にはカメラ約30台、100人を超える報道陣が集結。様々なことに話題が及ぶ中、坂本は会見の最後に今月5日に入籍していたことを電撃発表した。相手は同い年、大学時代に出