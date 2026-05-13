先輩猫がちょっかいをかけてきたそう。ハンモックの上ではなす術もなく、後輩猫は飼い主さんに助けを求めたそうで…？助けを求める猫の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万回表示を突破し、「逃げられないから…！」「なんとも言えぬ表情がたまりませぬ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：先輩猫から『にゃんプロ』を仕掛けられた後輩猫→近くにいた飼い主さんに…『