SNSで3万回以上表示され6千以上の「いいね」を集めているのは、猫がもたらした奇跡の瞬間。気づいたSNS民からは「可愛い武士さん」「きゃーーーー可愛い」「武士ですにゃ」と喜びのコメントが寄せられています。 【写真：集まってきた3匹の猫→真ん中の子の『頭』を見たら…予想外の『武士がいる瞬間』に爆笑】 集まってきた猫たち Threadsアカウント「みきにゃん」に投稿されたのは、飼い主さん