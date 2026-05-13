︎猫のおしっこのチェックポイント 1.色 猫の尿の色は、通常であれば淡黄色～黄色をしています。しかし泌尿器系に異常が見られるとこの尿の色が濃い黄色や茶色になったり、血が混ざるとピンク色や赤色になる事があります。猫砂の色を確かめて、いつもと違う色の塊ができている場合には動物病院で検査しましょう。 2.量 膀胱炎になるとトイレに行っても尿が少ししか出ない、または全く出ないといっ