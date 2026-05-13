「トレンドアイテムを取り入れたいけれど、ちょっとむずかしそう……」そう思っている人におすすめなのが【GU（ジーユー）】のフレアジーンズ。穿くだけで自然な抜け感が生まれる上品なシルエットが魅力のアイテムです。今回は、40・50代が今すぐ真似したくなりそうな「大人コーデ」をご紹介します。GUスタッフのお手本スタイリングを参考に、自分らしいコーデを楽しんでみて。 上品なフレアシルエ