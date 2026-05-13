今やテレビのCMでみかけない日はないぐらい生活に浸透したふるさと納税。このふるさと納税について林芳正総務相が2026年5月12日の会見で「手数料減額」方針を示した。同日放送の「news zero」（日本テレビ系）が会見も交えて伝えた。「手数料は寄付した総額の約10％という」林総務相は12日に記者会見で、ふるさと納税の仲介サイト事業者に自治体が払う手数料について減額を要請する意向を示した。林総務相は「ふるさと納税で寄せら