俳優のベン・アフレックとマット・デイモンが、米フロリダ州マイアミの警察関係者から訴えを起こされた。2人が主演ならびに自身の製作会社アーティスツ・エクティを通して製作を手がけた最新作『Rip／リップ』は、麻薬カルテルの資金2000万ドル（約31億円）を発見した警官2人が、マイアミ・デイド警察内部の汚職に迫る物語。実在の捜査員を中傷したと訴えられている。 【写真】やっぱりな…別れたベン・アフレックとジェ