歌手の市川由紀乃（５０）が１３日、東京・渋谷のＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＨＩＢＵＹＡで演歌歌手初となる一日店長を務めた。この日発売した「ちりぬるを」は、尊敬する長嶋茂雄さん（享年８９）が昨年６月に亡くなってから初めての新曲。生前は食事会に招かれたこともあり「人生で２回、お目にかかることができたのは人生の中で宝物。いちファンとしてずっと長嶋さんを見てきた一人なので、もしお元気でいらっしゃったら、この