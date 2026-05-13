◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」今年は昭和１００周年。４月２９日の「昭和の日」に記念式典が行われ、財務省によると８月に記念銀貨の申し込みが始まるという。昭和４４年（１９６９年）生まれの私が昭和を振り返った時、７日間だけだった昭和６４年（８９年）の印象が強い。当時、東洋大１年。昭和最後となった箱根駅伝にチーム１０番手で出場したが、全く通用せず、８区１４位。心身ともに疲れ果てて東京・大手町に戻