5人組ボーイズグループ・VIBYが、21日発売の『美的』7月号SPECIAL EDITION（小学館）の表紙を飾る。【写真】ギュッと！仲良しなVIBYBTSやTOMORROW X TOGETHERの発掘・新人開発に携わってきたプロデューサー・KIM MIJEONG氏が手がける新レーベル「Rii.MJ」から誕生し、大注目のVIBY。全員が10代というフレッシュな感性をもち、“輝く青春の旅路”をコンセプトに掲げた5人が、同誌表紙に初登場する。また、全員が10代の表紙は同