インフルエンサー・実業家の上原亜衣（33）が13日、自身のXを更新し、体系を維持するために行っている食生活を説明した。【写真】大胆ボディ強調！水着姿の上原亜衣プールを満喫する写真も投稿しながら、「週5外食、週3ハブ酒６本不健康女なので体重増えないように朝はタンパク質お化けしてます！！」と報告。食べている果物やヨーグルトなどの写真も見せながら、「パルテノ、プロテインでタンパク質ブルーベリー、キウ