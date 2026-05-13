愛車の整備先を決める選択肢は、車を買ったディーラーや地元密着の整備工場、カー用品店、懇意にしているガソリンスタンドなど複数あります。その中で、ディーラーを選ぶ人も多いかと思いますが、整備費用を比較してみるとディーラーが高いのは事実です。ではなぜディーラーの整備費用が高いのか、元ディーラー営業マンが裏側を紹介します。◆整備士ひとりあたりの「基準単価」が高い根本的な話をすると、整備士ひとりあたり