オンライン取材に応じるWBO女子スーパーフライ級王者の昼田瑞希世界ボクシング機構（WBO）女子スーパーフライ級王者の昼田瑞希（三迫）が12日、合宿先の米国からオンラインで記者会見し、23日にエジプトで行われる同級10位のマイ・ソリマン（オーストラリア）との防衛戦に向け「この大きなチャンスをものにしたい。しっかりいい試合をして勝ちたい」と抱負を語った。カイロ近郊ギザのピラミッド前の特設会場で実施される同一興