ジャイアンツとの4連戦に臨んでいるドジャースのデーブ・ロバーツ監督が日本時間13日に行われた第2戦終了後に、14日の第3戦と15日の第4戦における大谷翔平選手の起用法について言及しました。ロバーツ監督はまず14日の第3戦に先発予定の大谷選手について「ショウヘイは明日の試合で打者としては出場しない」と投手専念での出場となることを明言しました。その大谷選手はこの日行われた第2戦では、1番・DHで先発出場。第1打席はライ