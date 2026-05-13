「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が12日深夜放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。「今一番お金をかけているもの」を明かした。この日は元V6で歌手の三宅健がゲスト出演。質問や指示が書いてあるジェンガを崩さずに抜いて上に積めれば、書いてある質問を相手に答えさせることができるという「電電ジェンガ」のゲームを三宅と行った。三宅から「今一番お金をかけているものは何