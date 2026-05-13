フィギュアスケートの坂本花織選手が結婚の決め手を明かしました。13日に引退会見に臨んだ坂本選手。最後の挨拶で「私ごとではありますが、先日結婚をいたしました」と5月5日に婚姻届を提出したことを発表し、報道陣を驚かせました。お相手は大学時代に出会った坂本選手と同じ26歳の一般男性。坂本選手は「本当に私と真逆な方で、常に冷静に物事を考える方で、楽しむことを忘れずに、いっしょに面白いことをしてくれる人です」と