サントリーウエルネスと三省堂書店は4月11日、三省堂書店神田神保町本店で「脳活セミナー＆健康マージャン体験会」を開催した。同イベントは3月にリニューアルオープンした同店とサントリーウエルネスとの共催企画。サントリーウエルネスが推進する“脳にいいこと”を楽しく知って体験することを目的としたコミュニティー活動「オトナの脳活クラブ」の一環で実施した。セミナーに登壇したのは、サントリーウエルネス生命科学研