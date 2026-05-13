ハナマルキは、アウトドアブランド「THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）」とコラボレーションし、4月24〜26日に開かれた日本最大級のトレイルランニングイベントである「Mt.FUJI 100」で、ランナーに「すぐ旨カップみそ汁」2000個を無償提供した。同社は今回、「THE NORTH FACE」との共同エイドステーションを設置した。3月に大幅リニューアルした「すぐ旨カップみそ汁」シリーズ全6種（あげなす、長ねぎ、ほうれん草、海