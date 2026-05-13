石油情報センターによりますと、県内のレギュラーガソリン小売価格は11日時点で1リットルあたり178.0円と、4月20日から3週連続で値を下げました。 全国平均は169.4円で、長崎は8.6円上回っていて、先週に続き全国トップの価格となりました。