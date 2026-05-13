女優・藤原紀香（５４）が１２日、都内で酸素補給水「ＷＯＸ」ウオーターサーバーのメディア体験会に出席。日々のコンディション術について「ミトコンドリアが元気でいるよう注意すること」と話すなど、健康へのこだわりぶりを見せた。この日はオフショルダーの真っ赤なドレスで登場。体にぴったりしたデザインで、足元は１０数センチはある白いピンヒール。日頃からトレーニングを欠かさず、モデル時代から姿勢の美しさには定