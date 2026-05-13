ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズの斎藤良明慈縁（らみんじえん、２５）と福田大晟（２３）の両フランカーが１３日、静岡・袋井市内で開催された「生き物調査・どろんこラグビー体験」に参加。田んぼで泥だらけになりながら子どもたちとの触れ合いを楽しんだ。体験会は袋井ハローこども園と下山梨環境保全の会が主催。３〜５歳の園児約７０人と一緒に田んぼに入り、ザリガニやカエルを探したり、ラグビーボールを投げ