「ルパン三世のテーマ」などを手がけたことで知られる、作曲家の大野雄二さんが亡くなりました。84歳でした。【映像】生前の大野雄二さん（複数カット）公式HPによりますと大野さんは、老衰のため今月4日に亡くなりました。大野さんは大学在学中にジャズピアニストとしてプロデビューしました。さらに、作曲家としてCMや映画などの楽曲を数多く手がけ、1000本を超えるCMの作曲を担当しました。77年から手がけているテレビ