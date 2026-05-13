京都市役所＝2022年7月京都市が、関西電力の株主として2012〜25年の14年間続けた「脱原発」を求める提案を、今年6月の株主総会で行わないことが13日、市への取材で分かった。3月末、脱炭素を推進する包括連携協定を関電と結んだことを踏まえ、脱原発についても「一方的な提案ではなく、対話を通じて取り組みを進めたい」と説明した。京都市は例年「原発に依存しない電力供給体制の構築」「原発運転は安全性の確保と地域の住民