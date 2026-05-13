アニメ「ルパン三世」やNHK番組「小さな旅」の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが4日午前6時8分、老衰のため東京都の自宅で死去した。84歳。静岡県出身。親交のある俳優の石坂浩二（84）が大野さんを追悼した。石坂は訃報を受け、「大野さんとは高校時代からの付き合いでした。あの頃から音楽の才能は際立っていて、“やはり普通ではないな”と感じていました。音楽に対する感覚が、と