フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が１３日、神戸市内で引退会見を行った。最後の挨拶で結婚を報告した。「私事ではございますが、先日結婚しました」。相手は「大学時代に出会った方です」と回答。同い年で「本当に真逆の方で常に冷静にものごとを考えられる人」と人柄を明かした。フィギュアの関係者ではなく、５月５日に入籍した。ＴＢＳ「ひるおび」で