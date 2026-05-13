作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの公式ホームページが更新されました。【映像】作曲家･大野雄二さんが死去「大野雄二逝去のお知らせ弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日老衰のため永眠いたしました享年84歳でした生前は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げますとともにここに謹んでご報告申し上げます直前まで普段と変わらず過ごしており就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました1960年代初頭に