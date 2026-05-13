オーディション番組『BOYS II PLANET（ボイプラ2）』に参加したチェ・リブとカン・ウジンが、デュオ「FLARE U」としてデビューし、憧れの先輩への想いを明かした。5月13日、ソウルのBLUE SQUARE・ウリWONバンキングホールで、FLARE Uのデビューアルバム『YOUTH ERROR』発売記念メディアショーケースが開催された。【写真】FLARE U、デビューショーケース開催FLARE Uは、 昨年放送されたMnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』