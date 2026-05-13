少女時代のティファニーが、婚姻届提出後の幸せな日常を明かした。ティファニーは、5月13日に放送されたラジオ番組『今日朝、ユン・サンです』に出演。【画像】ティファニー、夫との濃厚キス「朝の招待席」というコーナーで、パーソナリティのユン・サンはティファニーとの初対面を振り返りながら挨拶を交わし、「最近よく言われるかと思いますが、去る2月でしたよね」と婚姻届提出後の近況について言及した。ティファニーは昨年12