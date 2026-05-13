BOYNEXTDOORが、初のワールドツアー「BOYNEXTDOOR TOUR “KNOCK ON Vol.2”」を開催する。7月のソウル公演を皮切りに、釜山、日本6都市（神奈川、佐賀、大阪、宮城、長野、千葉）、さらに北米とアジアを巡り、全24都市・34公演を実施する予定だ。【話題】BOYNEXTDOOR、志尊淳と共演公演に関する詳細は後日発表される。「BOYNEXTDOOR TOUR “KNOCK ON Vol.2”」は、7月17日〜19日の3日間にわたり、ソウル・KSPO DOMEで開幕。その後