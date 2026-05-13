銚子渓自然動物園 お猿の国香川・土庄町12日 2027年は一般の人も見ることができるでしょうか？小豆島の「お猿の国」でベビーラッシュです。 香川県土庄町の「銚子渓自然動物園お猿の国」は、2025年8月から人手不足を理由に休園しています。 そのため、2026年は一般の人が見ることはできませんが、2026年3月以降、約30匹の赤ちゃんザルが生まれました。 母ザルに抱かれたり、少し離れて歩き回ったり