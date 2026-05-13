資料香川県空撮 東京商工リサーチ高松支社によりますと、2026年4月に倒産した四国の企業（負債額1000万円以上）は前月より2件減少して20件で、6カ月連続で20件以上でした。負債総額は14億3100万円でした。過去10年の同月比で20件は2番目、負債総額は８番目に多くなりました。 四県の内訳は、香川県が5件、愛媛県が６件、高知県が２件、徳島県が７件でした。産業別では、製造業が５件、建設業、卸売業、小売業、サ&#