東京証券取引所13日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続伸し、終値としての史上最高値を更新した。好決算や堅調な業績見通しを発表した銘柄を中心に買い注文が優勢となった。終値は前日比529円54銭高の6万3272円11銭。東証株価指数（TOPIX）は46.58ポイント高の3919.48。出来高は約28億187万株だった。