ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が１３日発表した２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）は、最終利益が前期比４・３倍の５兆２２億円だった。国内企業の通期決算における最終利益の過去最高額を更新し、初めて５兆円台に乗せた。米オープンＡＩを中心に投資先企業の価値が向上し、多額の投資利益につながった。