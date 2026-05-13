◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-1中日(12日、横浜スタジアム)DeNA・東克樹投手が、ソフトバンクへの電撃トレードが発表された山本祐大選手について、「前回の登板がまさかラストになるとは思っていなかった」と心境を明かしました。2023年に最優秀バッテリー賞を受賞したふたりは、今季も6度タッグを組み3勝をマーク。山本選手の移籍を聞いた東投手は、「正直驚いた。この世界あり得ることなので、僕たちはいるメンバーで戦うだけ。大