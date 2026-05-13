ミュージシャンのダイアモンド☆ユカイ（63）が13日、ブログを更新。アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんの訃報を受け、追悼した。ユカイは「大野雄二さんへあなたとの出会いは、僕の人生の宝物です」と書き出し、大野さんから突然「君に『人間の証明』を歌ってほしいんだ」とラブコールを受けた出来事を回想。「東京国際フォーラムの大ホール。満員のお客様