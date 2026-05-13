今年デビュー45周年を迎える歌手の竹本孝之さん（61）が5月12日、自身のインスタグラムを更新。旅先でのオフショットを公開しました。【写真】竹本孝之さん、61歳の最新ショット竹本さんは長野県上田市にある別所温泉を訪れたようで、ハッシュタグを付け「有難う良き旅でした」と投稿。茶髪にダンディーなひげをたくわえ、Tシャツ姿でリラックス。笑顔にはアイドル時代の面影が残っています。デビュー当時を知るネットユー