ファッショナブルで扱いやすい原付二種スクーターヤマハモーターインディアは2026年4月に、先進機能と環境性能を両立したプレミアムスクーター「Fascino 125 Fi Hybrid（ファッシーノ125 Fiハイブリッド）」の2026年モデルを発表しました。このモデルはインド市場向けのプレミアムな一台として位置づけられ、洗練されたデザインの中に快適性と先進技術を融合させています。【画像】ファッショナブルでオシャレ！ 現地価格約13