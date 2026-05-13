天皇陛下は13日、皇居にある水田で恒例行事の「お田植え」を行われました。天皇陛下は13日午前11時ごろ、皇居の生物学研究所の脇にある水田で、陛下が先月みずからまいた、「種もみ」から育ったうるち米の「ニホンマサリ」ともち米の「マンゲツモチ」の苗20株を植えられました。陛下は青色のシャツ、グレーのズボン、長靴姿で水田に入り、15センチほどに育った苗を職員から受け取ると、腰をかがめて1株、1株丁寧に植えられました。