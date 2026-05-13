米WWEなどで活躍した女子プロレスラーのSareeeは13日、首の治療のため、約1カ月間欠場することを発表した。Sareeeはかねてより首を負傷しながらフリーとして試合に出場。今回は医師の診断を受けた結果、ドクターストップがかかり、今後のキャリアを最優先に考え、治療に専念する判断をした。Sareeeは「この度、首のメンテナンスのため、約1カ月間、欠場させていただくことになりました。試合を楽しみに待っていてくださった