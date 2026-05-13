きょうの東京株式市場で日経平均株価は前日より529円高い6万3272円で取引を終えました。今月7日に付けた終値としての史上最高値を更新し、初めて6万3000円台にのせました。朝方は半導体関連株などが売られ日経平均株価は値下がりで取引が始まったものの、好調な決算を発表した銘柄を中心に買われ、値上がりに転じました。